Altobelli: "Squadra ai livelli del Napoli in gara secca, infatti è stata l'unica a batterlo"

Alessandro Altobelli, ex Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport

Alessandro Altobelli, ex Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Il punto di partenza è chiaro: bisogna sottolineare i meriti del Napoli per il percorso eccezionale. Dopo di che si analizzano i guai delle inseguitrici. E per l’Inter il tasto è dolente: troppi alti e bassi, troppi punti persi contro le cosiddette provinciali. Non è semplice capire i motivi, ma è chiaro che mentalmente non riesce a tenere il motore acceso a lungo. Nella sfida secca, l’Inter si è dimostrata a livello del Napoli e non a caso è stata l’unica a batterlo".