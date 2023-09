Altro rigorino al Milan, Marelli: “Contatto di gioco, al VAR è forzato”

Nell'intervallo di Roma-Milan l'ex arbitro Luca Marelli ha commentato ai microfoni di DAZN il discusso rigore concesso ai rossoneri.

Nell'intervallo di Roma-Milan l'ex arbitro Luca Marelli ha commentato ai microfoni di DAZN il discusso rigore concesso ai rossoneri: "Contatto di gioco casuale. Rui Patricio non guarda mai Il giocatore ma solo il pallone. Farà discutere, per me si può dare solo live ma la review è forzata".