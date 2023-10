Alvino: "ADL era convinto che le parole su Garcia non uscissero fuori"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “La presenza di De Laurentiis a Castel Volturno significa molto, significa la vicinanza del club alla squadra ed all’allenatore. Quelle sue dichiarazioni spero non abbiano lasciato un segno. Non credo le avesse dette apposta per provocare Garcia, lui era convinto che quelle dichiarazioni restassero in quell’aula. Verona? Non si può mettere in dubbio la vittoria del Napoli a Verona. Una delle cose che sta dando fastidio è che in tanti hanno sposato la tesi che Garcia sia l’ultimo arrivato. Prima di arrivare a Napoli aveva la stessa carriera di Spalletti prima che arrivasse all’ombra del Vesuvio".