Alvino: "ADL non entra in ambito tecnico-tattico con Garcia, ma si fa sentire"

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “C’è un nervosismo manifesto in casa Napoli, figlio del momento. Nessuno è capace di mascherare quello che si vive nell’ambiente Napoli. Osimhen è in permesso in Nigeria per risolvere cose personali che sono uscite fuori grazie a qualche suo familiare. E’ opportuno conoscere quello che sarà il tempo per il recupero di Osimhen. Sono più interessato a sapere quando tornerà in campo. L’ufficio comunicazione del Napoli o lo staff medico dovrebbero informare sul suo programma di recupero. Quando Canonico lo rivedrà ne sapremo di più sui tempi di recupero che qualcuno allunga e qualcun’altro accorcia.

De Laurentiis non entra nelle discussioni di carattere tecnico, ma alzare la voce può dare i frutti desiderati. La sua presenza si fa sentire, poi tutte le disquisizioni di carattere tecnico tattico sono a carico di Garcia. Il primo tempo del Napoli col Milan è stato bruttissimo, ma faccio gli applausi al Napoli del secondo tempo”.