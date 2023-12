Alvino: “ADL non parla mai a caso, lavora da giorni per portare a casa 3-4 colpi”

"Il presidente si è assunto la responsabilità degli errori commessi quest’estate e rimedierà con una campagna acquisti che sarà difficilissima a gennaio".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino: "Il presidente De Laurentiis, con quella sua dichiarazione nel post-partita col Monza, dà l’ennesimo schiaffo in faccia a quella poco numerosa frangia di tifoseria che individua in lui la causa di tutti i mali non dandogli poi i meriti giusti per quello che il Napoli ha conquistato solo 6 mesi fa. Un’uscita opportuna, da vero presidente, perché non è da tutti chiedere scusa e assumersi in toto le responsabilità.

Quindi vanno fatti i complementi a De Laurentiis che ha spazzato via con un sol colpo quella canea urlante, che era stata azzittita lo scorso campionato da una serie di risultati eclatanti e che adesso aveva tirato fuori il collo per seminare zizzania e a dimostrare di non volere il bene del Napoli. Il Napoli va bene, restiamo in silenzio, ma non appena il Napoli va male tireremo di nuovo fuori le nostre teste e le nostre voci.

Il presidente si è assunto la responsabilità degli errori commessi quest’estate e rimedierà con una campagna acquisti che sarà difficilissima a gennaio. Ma De Laurentiis non ci mette mai la faccia a caso. Evidentemente sono giorni, se non settimane, che il Napoli sta già lavorando per portare a casa quei 3-4 colpi che serviranno alla squadra per raggiungere i primi quattro posti in campionato oltre al tentativo di viaggiare in Europa quanto più a lungo è possibile”.