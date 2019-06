Alvino: "ADL non svende nessuno e impone le sue condizioni, per questo Verdi resterà"

Non solo entrate, il Napoli è concentrato anche sulle cessioni per sfoltire la rosa in vista della prossima stagione. E' di questo che ha parlato Carlo Alvino, noto giornalista, intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Verdi? Per me il Napoli non lo vende, perché non vuole sottostare alle condizioni delle pretendenti. E lo stesso vale per Mario Rui, su cui c'è il Torino, ma se Cairo non dà a De Laurentiis quello che dice lui non glielo dà, anche perché con Maksimovic accontentò il presidente granata. Il Napoli non svende perché non ha l'obbligo di cedere per far cassa".