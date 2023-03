Alvino: “ADL non vuole tenere le bandiere fuori dallo stadio, già con l’Atalanta i primi segnali”

"Chi tifa Napoli, dal presidente all’ultimi dei tifosi, ha piacere a vedere lo stadio tutti imbandierato".

Nel corso di 'Radio Goal della domenica' su Kiss Kiss Napoli , è intervenuto il giornalista Carlo Alvino : " Sarà importante vedere come la squadra di Spalletti reagirà alla prima sconfitta in casa. Quale migliore occasione, a Fuorigrotta arriverà l’Atalanta che anche se con qualche assenza resta una signora squadra che gioca un signor calcio. Il Napoli, quindi, dovrà tornare a fare il Napoli nel più breve tempo possibile. Senza togliere niente alla Lazio, che ha fatto una partita intelligente all’italiana e non alla ‘sarriana’, quello non è stato il solito Napoli. Il Calcio è questo, bisogna accettare il verdetto del campo, bisogna fare solo i complimenti all’avversario. Non faccio come Pioli che ogni volta tira fuori: ‘Col Napoli non meritavamo di perdere’, quando non ci sono condizionamenti esterni si accetta il risultato del campo e si guarda avanti.

Maradona in silenzio? Chi tifa Napoli, dal presidente all’ultimi dei tifosi, ha piacere a vedere lo stadio tutti imbandierato. Sgombriamo il campo dagli equivoci su decisioni prese per non far sbandierare le bandiere al Maradona. Al presidente De Laurentiis fa piacere vedere le bandiere sventolare e condividere con i tifosi la gioia per una grande festa, che tutti noi ci auguriamo possa prendere il via nelle prossime settimane. Non c’è volontà da parte di De Laurentiis di tenere fuori le bandiere e i vessilli dallo stadio. Credo che già con l’Atalanta ci saranno i primi segnali e ci avvieremo ad un finale di stagione con il Maradona che tornerà ad essere il cuore pulsante delle tifoseria azzurra. C’è un bene comune: i tifosi vogliono festeggiare questo grande Napoli nel migliore modo possibile, palesando il colore della passione. Si troverà un modo, si parlerà anche con la Questura. Non vedo perché in tutti gli altri stadi d’Italia si sventola mentre al Maradona no, la legge è uguale per tutti. Forse il Questore di Napoli è un po’ più solerte? Allora si dovrà parlare. Il problema è l’asta della bandiera, ci sono una serie di disposizioni che non contesto ma che non valgono da tutte le altri parti in Italia. Un po’ di buon senso, nessuno vuole creare casini, tutti hanno voglia di festeggiare in piena sicurezza. Diamo questa possibilità ai tifosi".