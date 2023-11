Alvino: "All'Inter si dovrebbe vietare l'iscrizione al campionato! Fossi un tifoso avrei vergogna..."

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, sull'emittente radiofonica si è soffermato sul tema Inter.

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, sull'emittente radiofonica si è soffermato sul tema Inter, dopo le notizie circa i pesanti debiti di Zhang emerse dall'Inghilterra: "Penso che la situazione debitoria del club non dovrebbe consentirle di iscriversi al campionato. Pieno merito per quanto stanno facendo sul campo, ma la Lega non può sorvolare sui conti dei vari club. Fossi un tifoso dell'Inter avrei anche un po' di vergogna".