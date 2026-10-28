Alvino: "Allegri allenatore navigato e sa che vincere aiuta a vincere"

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Teleclub nel corso dell'appuntamento di oggi: "Sarà anche banale, ma un vecchio detto del calcio recita testualmente: vincere aiuta a vincere. Nella banalità di questo concetto, però, c'è un mondo, c'è la quintessenza del calcio. Chi è un esperto di calcio, chi è navigato come Allegri, sa che queste vittorie sono iniezioni di autostima, servono a mettere tranquillità all'ambiente e servono per poter lavorare meglio".

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