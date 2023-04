Alvino anticipa gli 11 col Verona: “Solo un dubbio, Zerbin possibile titolare degli ultimi 30’”

"Non punto un solo centesimo su un Napoli svagato, la squadra scenderà in campo con la testa giusta contro il Verona".

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Da come è stata data la notizia della scorta a De Laurentiis, è sembrata un allarme forte. Diciamo che è stata la Prefettura di Roma e non di Napoli, visto che il presidente è residente nella capitale. Il provvedimento nasce dopo la riunione con il ministro Piantedosi al Viminale, dopo quelle giornate di contestazione al presidente. Si va verso una distensione con i gruppi organizzati, infatti oggi il Maradona sarà caldo e passionale, sarà la prova generale per martedì. Giusto raccontare senza enfatizzare quello che è il fatto in sé, l’allarmismo rischia solo di avvelenare ulteriormente il clima.

Formazione anti-Verona? Ho ancora un dubbio Meret-Gollini, tengo l’ex Atalanta in considerazione con un’alta percentuale, ma per ora metto Meret titolare. In difesa: Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; a centrocampo: Anguissa, Demme, Elmas, Politano, Raspadori, Lozano. C’è anche Zerbin che ha grosse chance di fare il titolare degli ultimi 30’, peccato per il mal di gola di Gaetano che era tra i papabili titolari.