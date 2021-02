Alvino: "Atalanta? Per me va a finire male e non l'avevo mai pensato prima. Pronostico chiuso..."

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: "Seguo il Napoli da metà degli anni settanta e per la prima volta non ho quella speranza che il Napoli possa portare a casa un risultato positivo. Come va a finire? Per me va a finire mai e non l'ho mai pensato in vita mia. Mi sono chiesto: è giusto non coltivare speranze per la trasferta di Bergamo? Confesso il mio peccato: purtroppo, non mi faccio illusioni sulla partita di domani. Per me è dal pronostico chiuso. Ma il Napoli è bipolare e in questa stagione di alti e bassi può fare di tutto".