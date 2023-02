Alvino: "Bandiere nei quartieri? Lì ci sono a prescindere dallo Scudetto, è appartenenza!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino in vista della gara di questa sera a Francoforte.

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino in vista anche della gara di questa sera a Francoforte: "Il Napoli sta facendo un campionato esagerato e non è lì in Champions per caso, finora anche quella è esagerata. E può renderlo ancora più esagerato, anche se l'Eintracht è reduce da un cammino importante ed è sempre un confrotno 50% e 50%. Bandiere? Alcuni quartieri lo sono a prescindere, non c'è bisogno dello Scudetto, è appartenenza. L'azzurro è il colore della passione".