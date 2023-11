Alvino: "Ci vuole una scossa, ma scelta difficile. Escluderei la minestra riscaldata Mazzarri"

Nel corso di 'Club Napoli All News' su Teleclubitalia, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino.

Nel corso di 'Club Napoli All News' su Teleclubitalia, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: "Non trovo un allenatore che in questo momento sia un upgrade, l'unico che farebbe fare quel salto di mentalità sarebbe Antonio Conte. Escluderei la minestra riscaldata Mazzarri, potrebbe esserci un traghettatore come fu Gattuso, che fu proposto al Napoli da Giuntoli.

Oggi chi potrebbe suggerire a De Laurentiis il nome giusto? Non credo che Meluso abbia in questo momento un ascendente così forte. Ci sono a disposizione una serie di allenatori da campo come Ballardini, Semplici e Tudor. Oggi ci vuole una scossa, uno che entra nella testa dei giocatori. Non è che non voglio fare un nome, ma faccio fatica a trovarlo. Se no si dovrebbe andare su un tecnico straniero. Per il momento il Napoli ed il suo presidente non ha ancora deciso sull'eventuale esonero di Rudi Garcia. Non credo cambierà qualcosa in dieci o trenta minuti, forse il motivo è perchè ci sono passaggi tecnici: ovvero assicurarsi il sostituto secondo i suoi desideri, se non lo esonera ma sta maturando l'idea, è perchè sta tentando in tutti i modi di trovarne un altro.

Squadra contro Garcia? Qualcuno si è lamentato sul poco studio degli avversari in sala video e su allenamenti poco intensi. Ma Garcia non ha avuto un feedback negativo. Non prendo l'ipotesi che la squadra abbia giocato contro l'allenatore".