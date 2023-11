Alvino: “Con Mazzarri tornerà centrale la sala video, Garcia gli dedicava poco tempo”

"Una gara alla volta, perché a leggere tutto insieme questo pokerissimo di partite fa venire un po’ di ansia”.

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen tornerà con l’Atalanta? Mi rifaccio alle parole del ds Meluso prima dell’ultima partita, essendo realista tendente all’ottimista mi aspetto il suo ritorno in Atalanta-Napoli. Mi aspetto di sentir pronunciare quella frase: abile e arruolabile, poi le scelte le fa Mazzarri ci concerto col giocatore e lo staff medico. Mazzarri poi analizzerà se sarà utile utilizzarlo subito dall’inizio o iniziare con un po’ di minutaggio e non con tutti i 90’.

Le prossime gare molte complicate ci diranno cosa sarà il Napoli in questa stagione. Voglio inserire tra questa anche il Braga, perché quella sfida sarà quella che dovrebbe sancire l’aritmetico passaggio agli ottavi di Champions, visto che salvo sorprese siccome quella col Real il pronostico è chiuso. E’ giusto ora pensare solo ad Atalanta-Napoli che apre questo ciclo di gare di ferro. La sala video e lo studio certosino dell’avversario tornerà prepotentemente nei contatti tra squadra e allenatore. I calciatori del Napoli, nei loro confronti con De Laurentiis, non si sono lamentati apertamente di Garcia ma qualche spiffero è arrivato a riguardo della sala video e lo studio degli avversari. Dove il tempo che veniva dedicato era inferiore a quello che veniva dedicato negli anni precedenti. Conoscendo la maniacalità di Mazzarri, credo che anche la sala video per studiare bene gli avversari diverrà importante e sarà al centro del suo lavoro. Una gara alla volta, perché a leggere tutto insieme questo pokerissimo di partite fa venire un po’ di ansia”.