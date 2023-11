Alvino: “Conferenza di Mazzarri da 10 e lode, altro che quel piatto francese sciapito”

"C’è grande curiosità per l’esordio di Mazzarri, c’è quell’ansia positiva che sta animando lo stesso il tecnico".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: "C’è grande curiosità per l’esordio di Mazzarri, c’è quell’ansia positiva che sta animando lo stesso il tecnico. Sono curioso di capire l’approccio mentale del Napoli di oggi pomeriggio, non credo che si debba concentrare sui principi di gioco e sulla difesa a quattro. L’approccio mentale di oggi sarà anche una risposta a quello che c’è stato e spero a quello che ci sarà. La conferenza stampa di Mazzarri di ieri è da 10 e lode, bella e ricca di emozioni, sentimento e spunti di carattere tecnico e tattico. Rispetto a quel piatto sciapito francese di qualche settimana fa, quella di ieri è stata una pietanza ricca e gustosa.

Osimhen? Il ragazzo è fondamentale per il Napoli da tutti i punti di vista, anche per la mentalità. Quando il Napoli pareggia col MiIan nessuno ha quel sacro furore di prendere la palla subito per andarla a vincere. Sono sicuro che ce l’avrebbe avuto Osimhen".