Alvino: "Derby? La rivalità non esiste, non facciamoci ridere in faccia dall'Italia"

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Salernitana-Napoli aperta ai tifosi azzurri? Il provvedimento iniziale era insensato, poteva accadere che un tifoso del Napoli che vive a Salerno avrebbe potuto acquistare un biglietto per un settore dedicato ai granata. Questo provvedimento è stato aggiustato e mi auguro di vedere un Settore Ospiti pieno. Mi auguro che la gara venga vissuta con serenità, non ci facciamo ridere in faccia da tutto il resto d’Italia che non vede l’ora di raccontare di una rivalità che non esiste. Il Napoli non s’è aggiustato ancora, è convalescente, è ancora in preda a questo schizofrenico up and down. Solo il tempo ci dirà se il Napoli può uscire da questa situazione, solo le vittorie riusciranno a curare il Napoli. Giocare male e vincere va bene lo stesso, ma il risultato è sempre figlio della prestazione.

Oggi si vedono pochi principi di gioco e poco equilibrio. Il Napoli deve tornare a lottare per vincere di nuovo lo scudetto, non per arrivare tra le prime quattro, non sarebbe da mentalità vincente. Festa di Halloween? Non ho visto Garcia in quella festa, sarei stato curioso a vedere il costume di Garcia (ride ndr.). Il morale della squadra è tra alti e bassi. Non si può non accogliere con piacere qualche successo, tipo quelli contro Verona e Union. Poi non si può essere felice del tutto per la gara offerta col Milan”.