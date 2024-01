Alvino: “Escludo categoricamente Conte al Napoli! Meluso? ADL è soddisfattissimo”

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Escludo categoricamente che Conte possa diventare l’allenatore del Napoli. Conte e De Laurentiis sono molto amici e preferiscono restare amici. Per il prossimo anno il Napoli vorrà ripartire con una strada nuova, come lo fu con allenatori che furono accolti con scetticismo. L’idea di Conte è una suggestione mediatica più che altro.

Ritiro? Per me non serve a nulla, il calcio vintage non esiste più. Serve più buttare il sangue in campo, allenandosi meglio e di più, dedicando più tempo alla sala video e a sudare di più in palestra. Oggi i ritiri si spendono sui cellulari, non si sa nemmeno chi è il tuo compagno di stanza. Il ritiro non è una punizione, stiamo parlando di aziende e non di calciatori. La società ha deciso di andare in ritiro e non tutti sono stati felici perchè dopo il ritiro si andrà in Arabia. Il Napoli ha fatto due errori, il primo è aver scelto Garcia ed il secondo è non aver esonerato Garcia dopo la sconfitta con la Fiorentina. Piuttosto che andare a caccia dei responsabili proviamo a dare qualche suggerimento sulle soluzioni da studiare.

Nuovi dirigenti a Napoli? De Laurentiis è soddisfattissimo di Meluso perchè si sta comportando benissimo per il compito che gli è stato assegnato. Non c’è mai stato un organigramma folto nel Napoli”.