Alvino: "Fitto colloquio Spalletti-Giuntoli a fine gara. Nessun dubbio su Kepa, su Simeone..."

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli al termine dell'amichevole Napoli-Maiorca a Castel di Sangro: "Fitto colloquio tra Spalletti e Giuntoli a fine gara. Il tecnico ha motivato la società per andare a chiudere la rosa con altra qualità in vista dell'inizio della nuova stagione. Non c'è dubbio sull'arrivo del portiere. Kepa come formula mi sembra quella più vicino all'esigenze del Napoli.

Visite mediche per Kepa? Il Napoli blocca Villa Stuart per le visite mediche soltanto 24 ore prima, non aggiungo altro. La volontà del giocatore fa la differenza e Simeone non aspetta altro che abbracciare Spalletti. Il Cholito vuole l'azzurro e suo padre Diego gli ha consigliato di andare al Napoli. Non credo che ci sia la possibilità per il Borussia Dortmund di prenderlo, da domani ogni ora è quella buona per l'arrivo di Simeone l'addio di Petagna al Monza".