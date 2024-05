Alvino: "Il Napoli vuole Davinson Sanchez! Tanti allenatori accostati? Depistaggio..."

Carlo Alvino è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni

Carlo Alvino è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Nella conferenza di ieri ho rivisto un De Laurentiis calmo, spero che possa essere ambizioso come è sempre stato per la prossima stagione. Il fallimento di questa stagione lo porteremo dentro per un bel po’. Si sono sbagliate le scelte, ma ora si può risalire.

Allenatore? Può darsi che l’accordo ci sia, ma che non si può ufficializzare l’arrivo. Perché? Depistaggio! De Laurentiis potrebbe usare questa tattica per non mettere sotto i riflettori il prescelto e sviare verso qualche altro allenatore e non far capire le reali strategie del club. Il Napoli oltre Khéphren Thuram e Sudakov sta pensando seriamente a Sanchez del Galatasaray, che l’anno scorso giocava nel Tottenham”