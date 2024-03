Alvino: “Inter out? Giustizia divina dopo i cori di ieri contro Napoli e sul Vesuvio!”

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato a Kiss Kiss Napoli e ha commentato l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato a Kiss Kiss Napoli e ha commentato l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League: "L'Inter sarà avvelenata domenica, ma non credo stanca perché grazie ai debiti accumulati hanno una rosa molto lunga. Girano i video dei cori Odio Napoli, Vesuvio, ma la giustizia divina li ha portati all’eliminazione. E facevano già i paragoni sul Napoli dell’anno scorso e sono usciti con una quadra in difficoltà in Spagna

Si sentivano già campioni d’Europa e sono stati puniti anche per quei cori da cui i tifosi interisti napoletani non hanno preso le distanze. Sono a Madrid e invece di pensare all’Inter devono fare i cori sui napoletani. Sono usciti col modesto Atletico. E poi dei debiti nessuno ne parla”.