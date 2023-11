Alvino: “L’entusiasmo per il Mazzarri bis nasce dall’esonero di Garcia, sono molto ottimista”

"Non possiamo dimenticare la frase che girava: ‘Chiunque viene, basta che se ne va’".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: "La prima considerazione sul Mazzarri bis la faccio sull’entusiasmo che nasce dall’esonero di Garcia. Non possiamo dimenticare la frase che girava: ‘Chiunque viene, basta che se ne va’. Quindi credo che l’entusiasmo è figlio dell’esonero, poi è chiaro che l’onda lunga bagna il ritorno di Mazzarri, che tra i tanti nomi circolati è quello che più scalda il cuore. In questi giorni c’è stato un vero e proprio amarcord di quelle che sono state il Napoli mazzarriano, una squadra che aveva un’anima e dei principi di gioco importanti. Un Napoli che ha iniziato a far sognare i tifosi, che ha tagliato il traguardo storico della prima qualificazione in Champions League. Quindi questo Mazzarri bis nasce dall’impronta dell’entusiasmo figlia dell’esonero di Garcia, ma anche per il piacere di rivedere all’ombra del Vesuvio un allenatore che ha lasciato un bellissimo ricordo.

Adesso l’entusiasmo deve essere canalizzato in quello che deve essere il lavoro quotidiano di Mazzarri a Castel Volturno e di quello che sarà il calendario attende il Napoli. Un calendario che fa tremare le vene ai polsi, ma che col ritorno di Osimhen e con un allenatore capace di entrare nella testa dei giocatori e di dargli dei principi di gioco che in questi mesi non si erano visti, io sono molto ottimista”.