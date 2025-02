Alvino: “Napoli padrone del proprio destino, se le vince tutte sarà Campione d’Italia!”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “La questione infortuni inizia a dare fastidio e, secondo me, andrebbe approfondita in modo seria, con domande specifiche per avere risposte specifiche. Non guardo il calendario, il Napoli è padrone del proprio destino. Se le vince tutte sarà Campione d'Italia”.

