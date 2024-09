Alvino: "No alla caccia a Kvara! Gli mirano alle caviglie per fargli male. E ora c'è Gatti..."

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, tramite i suoi account social ha parlato dei tanti falli subiti da Khvicha Kvaratskhelia, anche in vista di Juventus-Napoli: "Occhio a Gatti il difensore più falloso e più impunito d’Italia. È meglio dirlo oggi dopo una vittoria e dopo che Kvaratskhelia ha realizzato anche un gol! Così nessuno potrà dire che ci lamentiamo, anche se i motivi per farlo ci sono tutti.

Kvaratskhelia è un patrimonio del calcio Napoli e di tutta la Serie A. Questo ragazzo è preso di mira sistematicamente dai difensori avversari che con interventi killer (mai sanzionati dagli arbitri) mirano alle caviglie col preciso intento di farlo male.

Il Napoli non può più rimanere in silenzio. Il presidente De Laurentiis si faccia sentire presso gli organi competenti. Sabato, il buon Kvara si troverà di fronte Federico Gatti uno dei difensori più fallosi e più impuniti d’Italia, visto la maglia che indossa. Occhio a Gatti! No alla caccia a Kvara!