Alvino non ci sta: “Catastrofismo esagerato! Troppi sciacalli sul Napoli”

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Teleclub Italia nel corso di ‘Dillo ad Alvino’ con il suo editoriale: “È solo un graffio, non l’apocalisse. È un titolo improntato all’ottimismo, non c’è dubbio. È un titolo che forse non fotografa proprio al 100% la situazione, però va volutamente in controtendenza con quello che sto sentendo, vedendo e leggendo da domenica sera ad oggi.

Una catastrofe, una tragedia, ognuno conosce la verità, ognuno suggerisce a Conte quello che deve fare, ognuno sa come andrà a finire. Ognuno ha detto la sua e ognuno ha versato sul Napoli, quindi su De Laurentiis e Conte, la propria dose di veleno quotidiano. Sciacalli in giro ce ne sono tanti. Un film bellissimo, “Il giorno dello sciacallo”, parlava di spionaggio. Qua non c’è bisogno di agenti segreti o di personaggi capaci di intercettare i telefoni. “Il giorno dello sciacallo” era un film bellissimo, ma lo sciacallo è un animale brutto. E di sciacallo, ahimè, in questi giorni ne vedo tanti”.