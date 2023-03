Alvino: “Ora possiamo dirlo: è stato il Napoli a fare grande Sarri e non viceversa”

"Se proprio dovevamo perdere una gara in casa, meglio perderla con un allenatore che ci ha fatto divertire per tre anni".

Noi napoletani siamo capaci di trasformare l’esaltazione in depressione. In vista di un’altra gara difficile con l’Atalanta è giusto abbassare il livello di guardia e portarlo a quattro, ma all’orizzonte non ci sono problemi di sorta. Non bisogna mai fasciarsi la testa prima di aversela rotta, voglio vedere come finirà questa giornata di campionato. La discontinuità delle rivali è stato il loro tallone d’Achille sul quale il Napoli ha costruito la sua classifica. Diamo anche meriti alla Lazio, che ha praticato un gioco all’italiana. Una volta, dopo una gara vinta in Champions dall’Atletico di Simeone, Sarri disse: ‘Se dovessi mettermi chiuso in difesa per mezz’ora per vincere una partita me ne andrei a fare un altro tipo di lavoro’. Chissà se la pensa ancora così… Se proprio dovevamo perdere una gara in casa, meglio perderla con un allenatore che ci ha fatto divertire per tre anni". A questo punto possiamo dire che è stato il Napoli a fare grande Sarri e non viceversa, anche alla luce di quello che ha costruito dopo in termini di contratti multimilionari".