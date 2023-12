Alvino: "Osimhen rinnoverà, ma non sono previsti altri incontri a breve perché ADL è fuori"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, tramite il suo account Twitter ha dato le ultime sul rinnovo di Victor Osimhen

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, tramite il suo account Twitter ha dato le ultime sul rinnovo di Victor Osimhen: "Nessun incontro a strettissimo giro tra ADL e Calenda per il prolungamento del contratto di Osimhen. Anche perché ADL è impegnato in questo fine settimana.

Le parti restano vicinissime e la ratifica, comunque, non dovrebbe essere un problema. Il presidente è a Venezia dove sarà premiato per la sua attività cinematografica poi tornerà in tempo in città per assistere sabato a Napoli-Cagliari.