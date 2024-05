Alvino: "Prestazioni disgustose. È un peccato per il ricordo di un gruppo che ha fatto la storia"

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Teleclubitalia col suo editoriale

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Teleclubitalia con il suo suo editoriale: "Ma chiudiamola qui per forza, perché non se ne può più, perché il limite è stato superato tante ma tante altre volte. Ed è un peccato. È un peccato per tutti: per la storia storia recente bellissima del club, che appena un anno fa si laureava campione d'Italia. È un peccato per questi calciatori, che appena un anno fa erano a ragion veduta gli assoluti protagonisti di questa bellissima storia che si è conclusa con lo scudetto.

Quindi il ricordo per tutta la vita di ognuno di noi di questi ragazzi e di questo gruppo con Luciano Spalletti. Chiudiamola qui, perché a tutto ci deve essere un limite, e ripeto, questo limite è stato ampiamente superato. E allora il disgusto per prestazioni che offendono proprio la professionalità. Senza amor proprio, senza quella cattiveria agonistica che deve caratterizzare l'impegno di un professionista, senza quel senso di appartenenza che ha fatto la storia di questo club. Chiudiamola qui che è meglio. Chiudiamola qui perché più andiamo avanti e peggio è".