Alvino: "Prima abboccavo come un pesce, ora basta col capo-popolo e col palazzo. L'unica bandiera è il denaro"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: "Il calcio ormai è cambiato, il denaro vince su tutto, anche i valori e la storia. Non bisogna lasciarsi andare a condizioni diverse dal discorso professionali, basta frasi per la pancia dei tifosi e baci alla maglia. Tifosi come me ci abboccano, ma adesso non più, per tanti anni ho abboccato come un pescetiello. Ora non abbocco alla maglia del cuore, il palazzo ecc. Basta ipocrisie, tifate solo per chi vi paga, se vi paga il Palermo tifate il Palermo, poi la Roma e così via. Il calcio di Juliano-Napoli, Bulgarelli-Bologna, Maldini-Milan non esiste più". Non ci sono più bandiere, l'unica bandiera è il denaro. E' leggittimo, per carità non lo condanno, ma è la realtà.

Sarri? Non so come finirà, spero non vada a buon fine, ma se dovesse verificarsi allora o sono tutti traditori o tutti professionisti. Non voglio più ipocrisie, strumentalizzare Sarri mentre altri sono stati accusati. Ai napoletani piace il capo-popolo, ma l'unico resta Diego nella nostra storia in campo e fuori, ancora oggi ti fa capire che non ti avrebbe mai tradito, rifiutando all'epoca persino Berlusconi ed Agnelli".