Alvino protesta: "Il Napoli paga ancora quel rigore regalato contro la Fiorentina e le parole di ADL"

Carlo Alvino, giornalista TvLuna e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "La piazza napoletana, a differenza di altre, è meno faziosa di quanto si possa pensare. E' un paradosso perché si pensa sempre che la nostra piazza sia quella più pronta a difendere i colori, invece non è così. Non abbiamo avuto difficoltà la prima giornata di campionato a dire che l'arbitro in quel Fiorentina-Napoli avesse regalato un rigore agli azzurri, condannando l'atteggiamento di Mertens".

"LO PAGHIAMO ANCORA" - "Ma questo è un fardello che il Napoli si sta portando sulle spalle per troppo tempo. Quel rigore risale ad agosto, ora siamo a febbraio. Al netto dei tanti errori del Napoli, quello più grande è quello dell'arbitro, che indirizza la partita. Giua è stato irriverente anche nei confronti del VAR Abisso. Quel 30 ottobre, quando De Laurentiis criticò l'operato dell'AIA, è una pietra miliare di questa stagione".