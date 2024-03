Alvino: "Quando Osimhen ha preso palla per il rigore ero convinto che l'avrebbe sbagliato"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato a 'Radio Goal' la vittoria del Napoli contro la Juventus

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato a 'Radio Goal' la vittoria del Napoli contro la Juventus: "Switch di carattere mentale. I principi di gioco ci portano a un calcio che noi amiamo, perché sono i principi di Spalletti, ma il vero switch è mentale. Non so come abbia fatto Calzona a entrare in così poco tempo nella testa dei calciatori e fargli notare che sono i campioni d'Italia e che si tratta di una squadra forte.

Io sono profondamente anti-juventino, per me Napoli-Juve è sempre bene contro male, calcisticamente parlando. Quando Osimhen ha preso il pallone per calciare il rigore ho visto la sua faccia, che era poco rassicurante, e pensavo che potesse sbagliarlo calciandolo alto sopra la traversa. Non l'ha messa fuori, ma ha calciato molto male. Il Napoli la vince con la forza mentale e la voglia di far bene".