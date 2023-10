Alvino: “Rinnovo Osimhen? Non sono sicuro al 100%, ma credo possa arrivare la fumata bianca”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ne esce rinforzato dalla gara col Real Madrid. Il Napoli è un big team italiano ed europeo e se l’è giocata alla pari con gli spagnoli. Il Napoli ha fatto una buonissima prestazione, c’è stata qualche sbavatura perchè nessuno è perfetto e non dimentichiamoci che davanti c’era gente come Bellingham e Vinicius. A quella prestazione doveva seguire almeno un pareggio, ma i segnali vanno nella direzione dell’ottimismo e della crescita. Adesso è giusto pensare solo alla gara con la Fiorentina che è una squadra in forma ed il Napoli ha un solo obiettivo, vincere.

Oggi è cambiata anche la condizione fisica del Napoli, adesso si copre meglio il campo e ciò significa fare grandi prestazioni. Non mi sono mai iscritto all’albo dei catastrofisti, il tempo è sempre galantuomo. La conoscenza che mancava a Garcia ora c’è, c’è stato un confronto tra persone intelligenti per trovare la strada da percorrere tutti uniti. Ciò che mi preme sottolineare è l’enorme margine di miglioramento che ha il Napoli di Rudi Garcia. Sarà un’altra stagione che gli azzurri vivranno da protagonisti.

Dichiarazioni De Laurentiis su Osimhen? Sono conferme di quello che vado dicendo da settimane, il Napoli si terrà stretto Osimhen e l’ipotesi di vederlo a gennaio è fantasiosa. Devo fare i complimenti a De Laurentiis per le dichiarazioni perchè ha gettato acqua su fuoco. Al ragazzo avrà fatto piacere sentir dire da De Laurentiis che fa squadra da solo. Una frase del genere non la si spende per qualsiasi calciatore. E’ una grande opera di mediazione che si sta portando avanti. L’accordo per il rinnovo era stato trovato, resto dell’idea che si sta continuando a lavorare. Un’opera di ricucitura straordinaria, siamo di fronte ad una situazione che troverà uno sbocco positivo.

La fumata bianca è auspicabile per tutti, ma non mi sento di dire che arriva al 100%. Però si lavora per la fumata bianca e mi pare di capire che, con grande capacità diplomatica, tra un po’ di tempo possa arrivare. Osimhen continuerà a fare il campione in campo, il giocatore di fare sempre la differenza. Il Napoli ne godrà e De Laurentiis, con quelle dichiarazioni, ha voluto mettere una medaglia al collo al calciatore.

Per Zielinski il caso è diverso, in questo caso non vedo problemi. Uno come Zielinski devi tenertelo strettissimo, va incatenato perchè ha una tecnica sublime. In un calcio che ormai ha perso romanticismo io rivedo in Piotr quella parte romantica che non deve mai mancare”.