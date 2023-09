Alvino: “Rosa del Napoli molto più forte dell’anno scorso, ma altre squadre attrezzate"

"Mettere la Lazio a 9 punti e la Roma a -8, sarebbe veramente un gran segnale".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: "Vincere la terza partita su tre per il Napoli sarebbe il segnale di una grande squadra che vuole difendere con tutti i mezzi a disposizione il tricolore conquistato. Il punteggio pieno sarebbe l’ideale per andare alla sosta. Mettere la Lazio a 9 punti e la Roma a -8, sarebbe veramente un gran segnale. L’obiettivo è quello della vittoria, sarebbe anche il modo migliore per affrontare questa sosta per le nazionali e allontanare i chiacchiericci.

Kvara dal 1’? Sì, poi scopriremo le altre scelte di Garcia. Dobbiamo aspettarci stasera un bel Napoli. Ormai non si può più valutare gli 11, riguarda il passato, ora si fa la valutazione sulla rosa completa visti i molteplici impegni. Per me nella rosa il Napoli è molto più forte dell’anno scorso.

Napoli favorito per lo scudetto? E’ favorito d’obbligo perché ha vinto lo scudetto, ma insieme agli azzurri ci sono altre squadre. Allegri cerca di mettere pressione sul Napoli, ma ci sono altre rose attrezzate come quella di Inter e Milan. Sarà un campionato più combattuto rispetto all’anno scorso, gli scontri diretti faranno la differenza. E stasera con la Lazio c’è il primo scontro diretto da vincere".