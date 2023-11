Alvino: “Sacchi ha ragione. Vincere con i bilanci in rosso è rubare! In Italia sembra tutto normale…”

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Sacchi ha ragione. Ha detto che chi ha il bilancio in rosso e vince a quel punto l’ha fatto rubando. Questo non va mai dimenticato e questo concetto bisogna veicolarlo in Italia perché invece sembra sempre tutto normale”.