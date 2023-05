Alvino: "Salernitana fortunata vista la prestazione, ma come fanno a fargli i complimenti?"

Nel corso di Tele A, il giornalista Carlo Alvino ha parlato della gara contro la Salernitana e dei giudizi sulla partita

Nel corso di Tele A, il giornalista Carlo Alvino ha parlato della gara contro la Salernitana e dei giudizi sulla partita: "I dati ci fanno capire che parliamo di anticalcio, poi vogliamo dire giocate così che ci piace? Molti si professano addetti ai lavori ma non possono dire complimenti alla Salernitana. Bisogna dire la fortuna è stata dalla sua parte, ma per la prestazione quel risultato non ci stava. Salviamo la tenuta mentale della Salernitana, rimasta in partita, ma figlia anche della voglia per quanto accaduto con l'accompagnamento dei tifosi".