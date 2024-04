Alvino: "Se il Napoli scambia Raspadori con Kean con la Juve mi incateno!"

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “E’ stato un primo tempo da squadra senza attributi, quando aspetti il pallone sui piedi e non corri vuol dire che non hai lo spirito giusto per affrontare al meglio il finale di stagione. Nel secondo tempo c’è stato uno switch di carattere mentale e quei 14 minuti da campioni d’Italia hanno ridato un minimo di dignità alla squadra.

Osimhen? Solo lui poteva fare un gol così, un goal da campione. Quel gol ti fa capire che la clausola rescissoria vale tutta per intero, è un giocatore formidabile. Lì il Napoli s’è ricordato di essere campione d’Italia. Raspadori? La mia reazione alla notizia dello scambio con Kean è che mi incateno semmai il Napoli dovesse pensare di effettuare questo scambio”.