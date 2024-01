Alvino smentisce: “Sciacalli milanesi su Kvara, cifre e notizie false! Incontro già fissato”

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Canale 8 per le ulltime sul rinnovo di contratto di Kvaratskhelia

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Canale 8 per le ulltime sul rinnovo di contratto di Kvaratskhelia: "Gli sciacalli si agitano per dividere ulteriormente la tifoseria quando le cose non vanno bene, vogliono agitare le acque.

L’ultima non notizia da Milano è di parti distanti per il rinnovo, Kvara che chiede 7 o 8mln di euro, ma non è vero niente. Le parti hanno ottimi rapporti e l’accordo già da tempo è di parlarne nel terzo anno di contratto che ormai è alle porte e ADL e l’agente si Kvara si aggiorneranno. Ma gli sciacalli destabilizzatori sono già all’opera”.