Alvino: "Sono realista ma ottimista, vedremo i vantaggi della settimana tipo. Su Mazzoleni..."

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino. “Sì credo che sono tre gare che ci diranno molto del futuro del Napoli, forse tutto perché è chiaro ed evidente che li possiamo considerare tre scontri diretti per il raggiungimento della zona Champions League. Il Napoli ci arriva bene perché viene dalla vittoria contro il Bologna, viene soprattutto dalla settimana tipo e credo possa sfruttare anche un po' il fatto che il Milan prima e la Roma poi avranno gli impegni di Europa League. Il Milan avrà un grande dispendio di energie fisiche e mentali, stessa cosa la Roma contro lo Shakthar e la Juventus. Spero si possano vedere i frutti del lavoro fatto durante questa settimana, io sono realista ma ottimista.

SULLE DESIGNAZIONI ARBITRALI: Trovo veramente difficile da commentare se non in maniera negativa la riproposizione al Var di Mazzoleni dopo Sassuolo Napoli e dopo i vari precedenti. Così come trovo veramente discutibile la designazione di Calvarese per Cagliari-Juventus. Calvarese che non segnalò il fallo di mani di Bernardeschi”.