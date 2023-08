Alvino su Cajuste: "Acquisto propedeutico anche a un cambio di modulo"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto per parlare di Jens Cajuste nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto per parlare di Jens Cajuste nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Acquisto in previsione di un possibile cambio di modulo, in pieno target Napoli. È vero che De Laurentiis aveva messo un paletto sul 4-3-3, ma Garcia non ha idee talebane e si vedrà anche il 4-2-3-1. Lasciamo il tempo all’allenatore di capire il materiale umano a disposizione, non solo con Cajuste. Si comincerà col 4-3-3, ma non è detto che non sarà alternato al 4-2-3-1".

