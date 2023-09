Alvino su Sarri: "Giù il cappello per l'allenatore, ma sull'uomo tante critiche"

"La pezza è peggio del buco, nel video non si sente un insulto al tecnico ma solo un 'Forza Napoli'".

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di 'Radio Goal' del gestaccio di Maurizio Sarri e della nota della Lazio che ha cercato di giustificare l'allenatore: "La pezza è peggio del buco, nel video non si sente un insulto al tecnico ma solo un 'Forza Napoli'. Per quanto riguarda il Sarri allenatore giù il cappello, per me è un totem. Quello che ha fatto a Napoli resterà nella storia.

Per il Sarri uomo ci sarebbero tante critiche da fare, a partire da quel suo passaggio alla Juve. La storia dell’uomo è dal cammino tortuoso, mi fermo qui per evitare querele”.