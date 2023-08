Alvino svela: “200mln per Osimhen? Per ADL potrebbero anche non bastare”

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Osimhen ha un contratto che scade a giugno 2025. Il Napoli non vacilla dinanzi ad offerte milionarie. L’altra volta si è parlato di duecentino, ma De Laurentiis è imprevedibile e può darsi che ci ripensi e chieda 250 milioni. De Laurentiis ha il coltello dalla parte del manico. Il Napoli non ha intenzione di privarsi del centravanti. In più io non percepisco questa voglia di Osimhen di lasciare Napoli”.