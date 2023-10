Alvino svela: "ADL a Castel Volturno non solo per il Napoli, ecco come trascorre la giornata"

"Lo scambio tra Garcia e De Laurentiis è continuo, non riguarda solo la questione dell’impianto tecnico ma anche quelle dell’immediato futuro del Napoli".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: "Il Napoli sapere cogliere l’occasione e approfittare di questa chance che gli concede il calendario. Il Milan, infatti, non sta vivendo un buon momento essendo reduce da due ko consecutivi. Quale migliore occasione per fare Bingo, dare una spallata alla classifica, tornare a vincere al Maradona e cambiare il trend degli ultimi anni? In queste ultime stagioni i rossoneri sono diventati un po’ la bestia nera del Napoli a Fuorigrotta. Me lo auguro per il Napoli e Garcia, ogni vittoria che porta a casa è un puntello per consolidare la panchina.

La presenza di ADL a Castel Volturno? Lo scambio tra Garcia e De Laurentiis è continuo, non riguarda solo la questione dell’impianto tecnico ma anche quelle dell’immediato futuro del Napoli. Voglio dare una lettura della presenza di De Laurentiis a Castel Volturno. Il presidente ha un solo ufficio in Campania ed è proprio a Castel Volturno, non avendo il Napoli una sede in città. E’ lì quando deve lavorare ed occuparsi delle altre sue attività, non è che, come pensa qualcuno, che sta 8 ore a bordo campo. Trascorre gran parte della giornata nel suo ufficio, poi è chiaro che quando c’è l’allenamento il presidente va a dare un’occhiata”.