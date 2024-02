Alvino svela: "ADL manterrà la promessa fatta ai giornalisti dopo Napoli-Monza"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' ha raccontato di un incontro imminente

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' ha raccontato di un incontro imminente tra Aurelio De Laurentiis e la stampa, come aveva promesso alla fine del 2023:

"A breve De Laurentiis terrà fede a quella promessa fatta dopo la partita con il Monza e inviterà i giornalisti per spiegare gli errori fatti e già riconosciuti. Appena terminerà i lavori per 'Vita da Carlo', ci sarà questo incontro con i giornalisti per spiegare quali sono le sue responsabilità in questa stagione".