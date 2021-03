Alvino svela: "Due allenatori avevano detto sì, poi c'è stato il dietrofront di ADL"

Carlo Alvino, ospite de Ne parliamo il lunedì, in onda su Canale 8, ha analizzato i temi di casa Napoli: “Il presidente era influenzato ieri e gli era stato sconsigliato di non muoversi da casa. Lui però incurante di questo consiglio, ha preferito osservare il rituale portafortuna nel pre-gara. Il presidente vuole essere vicino a squadra e tecnico. Posso dirvi che due allenatori avevano detto di sì ad Aurelio De Laurentiis. Non è vero che hanno rifiutato tutti. C'è stato poi un clamoroso dietrofront di Aurelio De Laurentiis che, dopo avere riflettuto a lungo, ha deciso di confermare Gennaro Gattuso. Ribadisco comunque che a fine stagione le strade si separeranno. Si sperava che il Napoli facesse due brutte figure con Milan e Roma. A Napoli si è troppo legati alle proprie convinzioni. Quando c’era da criticare il Napoli di Gattuso, l’ho fatto, ma mai per partito preso o per antipatia e simpatia. Ora però è giusto dire che la squadra sta facendo bene e vanno fatti i complimenti al tecnico

SUL MERCATO - "Vi posso dire che Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz sono sul mercato. Non è detto che vadano via, ma se arriveranno delle offerte congrue verranno ceduti. Lozano, Zielinski e Osimhen invece, non si muoveranno da Napoli".