Alvino svela il programma del Napoli in Turchia: "2 delle 3 amichevoli con squadre di Premier"

"Quasi definito il programma del Napoli in Turchia ad Antalya durante la sosta del campionato".

Il giornalista Carlo Alvino ha svelato su Twitter il possibile programma della tournée che il Napoli sosterrà in Turchia durante la pausa per i Mondiali di Qatar 2022: "Quasi definito il programma del Napoli in Turchia ad Antalya durante la sosta del campionato. Probabilmente si giocheranno tre amichevoli, due con squadre di Premier, Crystal Palace e Wolverhampton, l’altra con l’Antalyaspor".