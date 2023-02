Alvino: “Tutti pensiamo una cosa detta da Meret. Cremonese? Eliminazione non mi è andata giù"

Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino

Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: “Meret ha detto che non pensava di vivere momenti così esaltanti e questo è il pensiero di tutti noi. Il Napoli si sta guadagnando tutto di settimana in settimana a suon di grandi prestazioni che forse stanno sorprendendo anche i giocatori azzurri. Gara con la Cremonese? Per quanto mi riguarda l’eliminazione dalla Coppa Italia non mi è andata giù”.