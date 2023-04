Ambrosini: "Diverse buone notizie per il Napoli, al ritorno il Milan non si difenderà"

Massimo Ambrosini, commentatore tecnico per Amazon Prime Video, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Massimo Ambrosini, commentatore tecnico per Amazon Prime Video, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "In telecronaca ho detto più volte che il Napoli ha fatto un’ottima impressione soprattutto all’inizio. Poi è andato in difficoltà nel corso della gara. In telecronaca ho detto che la notizia peggiore per il Napoli non è stata la sconfitta, ma le assenze che ci saranno nella gara di ritorno (Anguissa e Kim ndr.). Il Napoli ha dato una risposta di grande personalità non permettendo al Milan di palleggiare nella prima parte di gara, ci sono diverse buone notizie per il Napoli.