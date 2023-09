Ambrosini: "Inter e Milan protagoniste, ma ci vuole rispetto per Napoli e Lazio"

"Le milanesi sono tornati a dire la loro in maniera importante". Non ha dubbi Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan

"Le milanesi sono tornati a dire la loro in maniera importante". Non ha dubbi Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, che a La Repubblica spiega: "Difficile dire chi è favorito. L'Inter è consapevole della propria forza e Inzaghi non teme più il ruolo di favorito, i rossoneri hanno l'esuberanza di chi è partito bene lungo un percorso nuovo".

Ambrosini, che commenterà la gara per DAZN, poi prosegue: "In Italia e in Europa queste due squadre sono tornate protagoniste, ma ci vuole rispetto per Napoli e Lazio. Per me questo resta il derby più bello del mondo, ma sono di parte. Resta una partita, non porta scorie. A Roma è diverso, la troppa tensione toglie qualcosa alla bellezza del gioco".