Ambrosini: "Napoli perfetto, e pensare che c'erano 4 squadre in lotta per il titolo"

Massimo Ambrosini, ex Milan, oggi opinionista tv, ha parlato a La Gazzetta dello Sport

Massimo Ambrosini, ex Milan, oggi opinionista tv, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Il Milan, come l’Inter e la Juve che dovevano competere per lo scudetto insieme ai rossoneri e al Napoli, sta giocando un campionato imperfetto. Imperfezione acuita dalla perfezione degli uomini di Spalletti: può arrivare a 100 punti, molti più di quelli totalizzati dalle ultime tre squadre campioni d’Italia. Per Pioli hanno inciso più aspetti. Penso al fatto che quando servivano forze fresche ha faticato a trovare alternative, o ai problemi difensivi: un anno fa il rendimento del reparto era stato impeccabile. Anche gli episodi hanno il loro peso".