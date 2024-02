Ambrosini: "Napoli, puoi battere il Barcellona! Kvara l'uomo chiave"

Massimo Ambrosini ha parlato con il Mattino per analizzare la sfida ai blaugrana

Il Napoli si prepara a tornare protagonista in Champions League e nelle ore di avvicinamento alla partita contro il Barcellona, con il nuovo allenatore Francesco Calzona in panchina, Massimo Ambrosini ha parlato con il Mattino per analizzare la sfida ai blaugrana: "Il Barcellona di quest'anno ha dei limiti e il Napoli può metterli in evidenza. La squadra ha le carte in regola per battere i catalani e portare a casa il risultato. Napoli e Barcellona hanno in comune il fatto di fare affidamento sull'orgoglio oltre a un mix di giovani affamati e talenti affermati", spiega l'ex centrocampista del Milan.

A chi si affiderebbe?

"Kvara ha dentro qualcosa di diverso rispetto a tutti gli altri. Ha qualità fisiche importanti e determinanti. In queste ultime partite sta provando a prendersi la leadership. Magari deve imparare a gestire alcune situazioni ma ci sta mettendo qualcosa in più anche in un contesto tattico diverso. Ha qualità e ambizioni da leader. Sa mettersi a disposizione della squadra".