Ambrosini pazzo di Di Lorenzo: "Ormai è diventato un calciatore di livello superiore"

"Osimhen quest'oggi ha un atteggiamento maturo e consapevole, come tutta la squadra. Non è stata una prova spumeggiante quella dei partenopei ma in questo momento della stagione ci sta. La gara è partita in salita e il Napoli l'ha gestita bene sia dal punto di vista tecnico che emotivo. Il Frosinone non ha fatto assolutamente una brutta figura". Così Massimo Ambrosini, seconda voce di Dazn, ha commentato la vittoria conquistata dal Napoli sul campo del Frosinone. La partita al Benito Stirpe è finita 1-3.

Poi Ambrosini ha aggiunto: "Di Lorenzo è diventato un giocatore di livello altissimo. Lo era già prima, ma anche oggi hai la sensazione di avere di fronte un giocatore superiore. Sa fare tante cose, anche nel momento iniziale del campo era quello che riusciva a gestire bene la squadra. Ha una maturità e una consapevolezza che lo rende molto importante, ciò che fa è da sottolineare costantemente".